فرنسا..إجراءات العزل تدفع البطالة لأدنى مستوى بـ11 عاما

قال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (آي.إن.إس.إي.إي) إن البطالة في فرنسا انخفضت في الربع الأول لأدنى مستوى في 11 عاما.

إذ عجز العاطلون عن العمل عن السعي للالتحاق بوظائف فور أن دخلت فرنسا في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا.



وخلص مسح فصلي أجراه المعهد إلى أن معدل البطالة نزل إلى 7.8 % من 8.1 % في الربع الرابع، ليبلغ أدنى مستوى منذ أواخر 2008.



وذكر المعهد أن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في فرنسا، والتي بدأت في 17 مارس آذار، قلصت عدد أولئك الذين يُصنفون عادة كعاطلين إذ أنها جعلت من المستحيل أن يبحثوا عن عمل.



وتستبعد معايير البطالة في المعتاد أولئك الذين يقولون إنهم توقفوا عن البحث عن وظائف.



وقال المعهد إنه في فترة ما قبل إجراءات العزل، بلغ معدل البطالة 2.8%.