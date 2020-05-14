محمد بن راشد: مراجعة هيكل حكومة الإمارات وقد يتم دمج وزارات

قال نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، إنه سيتم مراجعة هيكل حكومة الإمارات وحجمها، وقد يتم دمج وزارات، بالتزامن مع إعداد استراتيجية جديدة للدولة بعد كوفيد 19.



وأضاف "محمد بن راشد" عبر موقعه الرسمي على تويتر، أن الحكومة ستكون أكثر مرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة، مضيفا أن العالم بعد كوفيد 19 لن يكون كالعالم قبله.

وأضاف: "إن مرحلة ما بعد (كوفيد – 19) ستطال بآثارها أنظمة العمل في القطاعين الحكومي والخاص ومختلف المجالات، وستؤثر على أشكال الحياة والنشاط البشري، ما يتطلب تطوير منهجية استباقية شاملة تستشرف معالم هذه المرحلة وتبتكر الحلول لتحدياتها

"حكومة الإمارات واجهت تحدي "كورونا" بكفاءة عالية.. كوادرنا الوطنية في الصف الأول لمواجهة الفيروس، وفي بقية القطاعات تمكنت على امتداد الأشهر القليلة الماضية من تأكيد ريادة دولة الإمارات وقوة حكومتها وقدرتها على التحدي وتلبية تطلعات الناس.. التحدي الآن مواجهة تبعات هذا الوباء الذي أرهق العالم، وتحقيق أفضل النتائج".

وركزت جلسات اجتماع حكومة دولة الإمارات – الاستعداد لمرحلة ما بعد "كوفيد-19"، على تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة، وصياغة استراتيجيات تغطي احتياجات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية في المستقبل المنظور، وتحديد رؤى مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.