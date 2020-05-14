وزير الخزانة: أميركا ستعيد فتح الاقتصاد بوتيرة بطيئة

قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن الاقتصاد سيُعاد فتحه بوتيرة بطيئة، لكنه حذر من أن الانتظار لوقت طويل جداً يهدد بضرر اقتصادي شديد.



وقال منوتشين لفوكس نيوز في مقابلة أمس الأربعاء "سنفتح الاقتصاد بوتيرة بطيئة".



وأضاف "لكن هناك أيضاً مخاطر في الانتظار لوقت طويل جداً، هناك مخاطر بتدمير الاقتصاد الأميركي والتأثير الصحي الذي يخلقه ذلك".

إلى ذلك، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الأربعاء، من أن أضرار جائحة كورونا كوفيد-19 على الاقتصاد الأميركي قد تكون "طويلة الأمد"، موضحاً أن خطط المساعدة العاجلة في هذا الإطار "مكلفة" بالتأكيد، لكن لا مفر منها لتفادي ركود كبير.

وقال باول في خطاب "قد يكون دعم إضافي للموازنة مكلفاً، لكنه يستحق العناء إذا سمح بتفادي أضرار اقتصادية على الأجل الطويل وأتاح لنا تحقيق انتعاش أقوى".

وقال إن "التباطؤ الحالي فريد بما أن سببه عائد لكوفيد-19 والتدابير المتخذة لاحتوائه".

وقدم الكونغرس حتى الآن دعما في الموازنة بقيمة 2900 مليار دولار للأسر والمؤسسات ومقدمي الرعاية الصحية والولايات والبلديات المحلية، "أي حوالي 14% من إجمالي الناتج الداخلي".

وشدد باول على أن "النهوض قد يستلزم وقتا قبل أن تتسارع وتيرته"، مرجحا أن تكون هناك حاجة إلى مساعدات إضافية لمكافحة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن "حجم الركود وسرعته غير مسبوقين" في التاريخ المعاصر "في أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية".

وأعلن أن المكاسب التي تم تحقيقها في قطاع التوظيف في العقد الماضي، تبخرت.

وفي أقل من شهرين خسرت البلاد أكثر من 20 مليون وظيفة.

وأشار باول إلى دراسة للاحتياطي الفيدرالي تنشر الخميس وتظهر أن بين الأشخاص الذين كانت لديهم وظيفة في شباط/فبراير قبل تفشي الوباء "نحو 40% من الأسر التي يجني معيلها أقل من 40 ألف دولار سنويا خسروا وظائفهم في آذار/مارس".