دبي تنفي وجود محادثات مع أبوظبي بشأن دعم من صندوق مبادلة

نفت حكومة دبي ما بثته وكالة رويترز للأنباء الجمعة حول التكهنات بأن محادثات تُجرى حالياً بين إمارتي دبي وأبوظبي بشأن دعم اقتصادي مُقدم من صندوق "مبادلة".

وأكدت حكومة دبي أن هذا الخبر نشر دون التحقق من صحته أو التأكد من مضمونه ومدى مصداقية مصدره.

كانت رويترز قد ذكرت أن ثلاثة مصادر مطلعة أبلغتها أن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين، فيما من المرجح أن يضطلع صندوق مبادلة الحكومي التابع لأبوظبي بدور رئيسي في أي اتفاق.

وقال أحد المصادر إن أي دعم من أبوظبي يجرى الاتفاق عليه الآن سيتم "تنسيقه عبر عمليات اندماج لأصول تتنافس فيها أبوظبي ودبي بشكل مباشر أو حيث لهما ملكيات مشتركة".

وأضاف المصدر "الصفقة الأكثر ترجيحا بأن تتم في الأمد القريب هي اندماج لأسواق الأسهم المحلية" مضيفاً أن من المحتمل اندماج بنوك أيضا.

وأكد مصدر ثان إجراء المحادثات وقال إن صندوق مبادلة، الذي يدير أصولا بنحو 230 مليار دولار، سيقوم "بخطوة كبيرة في دبي" دون أن يذكر تفاصيل.