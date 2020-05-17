احتياطيات الأردن تتراجع 7.4% لـ 11.2 مليار دولار

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأحد تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 7.4% مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.

وبلغت قيمة احتياطي العملات في نهاية ابريل نيسان الماضي نحو 11.26 مليار دولار مقارنة مع حوالي 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

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وأورد وزير المالية الأردني محمد العسعس، بداية الشهر الحالي توقعات بانكماش اقتصاد المملكة، الذي يعاني من ضغوط مالية، بنحو 3% في العام الجاري نتيجة تأثير فيروس كورونا.

وكان صندوق النقد الدولي، الذي وافق في مارس الماضي على برنامج بقيمة 1.3 مليار دولار مع الأردن، توقع في السابق نمو اقتصاد المملكة بنحو 2.1% في 2020 وارتفاعه تدريجيا في الأعوام القليلة التالية إلى 3.3%.

وأضاف الوزير متحدثا عن أول انكماش في نمو الاقتصاد منذ 1990 بحسب "رويترز" : "سيكون الأثر الاقتصادي لهذا التحدي أسوأ على الاقتصاديات وعلى الشركات التي تعاني أيضا من نقاط ضعف صعبة".

وكثفت الحكومة الأردن في الآونة الأخيرة خطواتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها حيث سمحت لمعظم الشركات بالعودة للعمل بعد إجراءات عزل عام صارمة لنحو شهرين مع تفاقم التأثير الاقتصادي وتزايد المخاوف من أن يتسبب تسريح العمال والإفلاس في حدوث اضطرابات اجتماعية، حسبما يقول مسؤولون في أحاديثهم الخاصة.