استطلاع: 26% من شركات الكويت مهددة بالتوقف مع كورونا

أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة Bensirri Public Relations حول تأثر الشركات الكويتية بكوفيد-19 بأن 45% من الشركات الكويتية، قامت بتعطيل أعمالها و26% أخرى على شفا التعطيل بعد انخفاض إيراداتها بنسبة تزيد عن 80% منذ شهر فبراير 2020.

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وقال محمد المطوع مدير الاتصالات المؤسسية في شركة بن سري للعلاقات العامة، في مقابلة مع "العربية"، إن الكويت بدأت منذ 11 مارس بتعطيل الأعمال، وجاء الاستطلاع بعد مرور 6 أسابيع من هذه الفترة، لمعرفة مدى تأثر الشركات الكويتية، بالقيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.

وكشف أن أبرز النقاط التي وصلنا لها أن معدل الشركات المغلقة كان مرتفعا بنسبة 25%، وانخفضت إيرادات 26% من الشركات بمعدلات انخفاض تفوق 80%.

وقال إن الاستنتاج الآخر للاستبيان، تمثل في أنه نظرا لتأخر التشريعات فقد حصلت مخالفات لقانون العمل، وهناك 21% من الشركات فرضت إجازات من غير الراتب ونسبة أخرى قامت بتعديل العمل، وهناك 15% من الشركات قامت بتسريح الموظفين.

وأظهر الاستطلاع أن 32% من الشركات اتخذت قرارات تقضي بتغيير رواتب أو ساعات عمل الموظفين.

وبعد مرور شهرين على الأزمة، أكد 56% من المشاركين أنهم غير قادرين على الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لأكثر من شهر أو شهرين إضافيين، وشمل الاستطلاع نحو 500 شركة، جميعها حققت أرباحاً في 2019.