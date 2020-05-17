السعودية: 80% التزام التموينات بالدفع الإلكتروني

نفذت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة 9667 زيارة تفتيشية بكافة مناطق المملكة خلال أسبوع وذلك للتحقق من التزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني "مدى" للمستهلكين.

وأظهرت نتائج الجولات ارتفاع نسبة التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين خلال أربعة أيام من بدء الإلزام بالتطبيق، حيث بلغت نسبة المنشآت الملتزمة 80% من المنشآت التي تمت زيارتها، في حين تم تحرير 1895 مخالفة فورية على 20% من المنشآت غير الملتزمة والتي شملتها الجولات.

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يأتي ذلك تطبيقاً لقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلزام التموينات والبقالات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والذي تم البدء في تطبيقه يوم الأحد الماضي 10 مايو 2020 بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وتقوم الفرق الرقابية لوزارة "التجارة" بإيقاع غرامات مالية فورية على المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق بشكل تراكمي حيث تتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثانية.

ويأتي تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على البقالات والتموينات، في إطار جهود الجهات الرقابية لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد.

كما يأتي هذا القرار متوائماً مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كان قد بدأ بالإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة بجميع مناطق المملكة.