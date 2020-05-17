السهلي: السعودية خصصت ميزانية ضخمة للاستثمار الزراعي

قال المدير العام لصندوق التنمية الزراعية السعودي منير السهلي لوكالة بلومبيرغ، إن المملكة أدخلت بعد تفشي فيروس كورونا مبادرتين بقيمة 2.5 مليار ريال (665 مليون دولار) لدعم المزارعين وتسهيل واردات الغذاء.

وتكثف السعودية استثماراتها في الزراعة المحلية والمشاريع الزراعية في الخارج.

وأضاف وصلت بذلك ميزانية الصندوق إلى 5.5 مليار ريال خلال العام الجاري، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كانت عليه في 2019 كما بات يتضمن مزيداً من المخصصات للاستثمارات الخارجية.

ولفت السهلي إلى أن من بين المبادرات التي تم تقديمها منذ مارس الماضي، سيتم تخصيص ملياري ريال نحو ضمانات مصرفية لمستوردي المحاصيل مثل الأرز وفول الصويا والذرة والسكر وسيتم منح حوالي 300 مليون ريال للمزارعين المحليين .

وقال "قبل تفشي فيروس كورونا كانت ميزانية الصندوق قد ارتفعت بالفعل بنحو 60% عن العام السابق، بما في ذلك تخصيص مليار ريال للاستثمار في الخارج".

وبحسب السهلي "نحن محظوظون لأننا وافقنا على استراتيجية الغذاء قبل الأزمة، وهناك تنسيق جيد بين الوكالات الحكومية المعنية بالأمن الغذائي، وحتى الآن لم تكن هناك مشكلات غذائية رئيسية، لقد ساعدنا هذا" .