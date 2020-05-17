الهيئة الملكية بالجبيل: 27 مليار ريال طلبات استثمار فصلية

قدّر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، حجم طلبات الاستثمارات في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين بأكثر من 27 مليار ريال خلال الربع الأول من 2020.

كما قدر بحسب وكالة الأنباء السعودية، حجم الاستثمارات في الجبيل بـ 755 مليار ريال من أصل أكثر من تريليون ريال وهي استثمارات الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وتجاوزت الطاقة الإنتاجية 148 مليون طن من المواد سنوياً، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت 7 مبادرات للتخفيف من آثار جائحة كورونا على المستثمرين في القطاعين الصناعي والتجاري.

وقال المهدي خلال ندوة نظمتها غرفة الشرقية بعنوان "مبادرات الهيئة الملكية بالجبيل لدعم القطاع الخاص"، وتم عرضها عن بُعد إن المبادرات تتمثل في تعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

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ويتم احتساب القيمة الإيجارية في حال التمديد لفترة إضافية، ومبادرة تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بنفس القيمة الإيجارية بدون زيادة.

وأشار إلى تأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية 2020 باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب، وتعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.

كما تشمل الإجراءات الجديدة، تعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين المحددة بلوائح الهيئة الملكية والمقرة من مجلس إدارتها حتى نهاية النصف الأول من عام 2020، إضافة إلى تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020، وتأجيل المطالبات السابقة لمقابل "السعة المحجوزة" للصناعات الخفيفة التي عليها مستحقات قبل إيقافها من المنظم لمدة سنة.

وتطرق المهدي إلى عدد السكان في الجبيل الصناعية حيث يقدر بـ 283 ألف نسمة نهاراً و 150 ألف ليلاً والقوى العاملة تقدر بنحو 116 ألف عامل وعدد الوحدات يصل إلى 39 ألف وحدة سكنية وعدد الأحياء 11 حياً عمالياً سكنياً، وعدد العمالة بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين 93273 عاملا.

وأشار إلى أن الهيئة شكلت فريقاً لإدارة أزمة كورونا لتطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار الفيروس بالعمل مع جميع الشركاء وأصحاب العلاقة.

وفيما يتعلق باستمرارية العمل في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، أوضح المهدي، أن الهيئة اتخذت الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع جميع الشركاء في تطبيق الاشتراطات لمواصلة الأعمال وتخفيض عدد الموظفين والعمالة في الأنشطة الإدارية والمساندة.

وبين أن عدد الجولات التفتيشية على المنشآت الصناعية والتجارية ومساكن العمال في مدينة الجبيل الصناعية منذ بداية الجائحة بلغ 3830 جولة، وبلغ عدد الرخص الصادرة أو المجددة خلال الجائحة 324 رخصة.

كما بلغ عدد المخالفات 17 مخالفة والبلاغات الصحية المستلمة 56 بلاغاً وإجمالي التقارير والأدلة بلغ 85 تقريرا.

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وفي سؤال عن انسحاب بعض المستثمرين أكد المهدي، على حرص الهيئة الملكية على معالجة كافة المشاريع المتعثرة وتقديم جميع الحلول لإنقاذ تلك المشاريع قبل اتخاذ قرار السحب من المستثمرين، معتبراً قرار السحب صعب على الهيئة قبل أن يكون على المستثمر ولكنه يدخل ضمن الاتفاقيات المبرمة وبالتالي يفترض الالتزام بنصوص تلك الاتفاقيات.

وعن الإجراءات المتخذة بمنظومة التعليم في الجبيل الصناعية بسبب الجائحة أوضح المهدي أن الهيئة الملكية طبقت منذ البداية اجراءاتها والتي تتماشى مع قرارات الدولة في التعليم عن بُعد بمساعدة البنية التحتية المتميزة في الجبيل الصناعية والإمكانات التقنية التي استثمرت فيها الهيئة الملكية.

وأشار إلى أن عدد الطلبة في التعليم العام بالجبيل بلغ 17539 طالبا، و1267 معلما، وأما الكليات والمعاهد فيبلغ عدد الطلبة 11128 طالبا و671 عضو هيئة تدريس، و625 مقررا عبر البلاك بورد، وتم تنفيذ 116396 اختبارا.