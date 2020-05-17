إندونيسيا تنوي تقديم مساعدات 8.6 مليار دولار لشركات الدولة

أظهرت وثائق حكومية اطلعت عليها رويترز، أن إندونيسيا تخطط لتقديم مساعدات لاثنتي عشرة شركة مملوكة للدولة بقيمة 8.6 مليار دولار لتخفيف أثر جائحة فيروس كورونا، معظمها في صورة تعويضات نقدية واستثمارات لرأس المال العامل.

وبحسب وثائق لوزارة المالية قُدمت لاجتماع اللجنة المالية للبرلمان في الحادي عشر من الشهر الحالي، اقترحت الحكومة على البرلمان تقديم دعم مالي للشركات يبلغ 128.04 تريليون روبية بما يعادل 8.63 مليار دولار، (الدولار = 14830 روبية إندونيسية).

وأكدت متحدثة باسم وزارة المالية صحة الوثائق واستخدامها في عرض قُدم للبرلمان، لكنها أضافت أنها تتعلق بمشاورات في مراحلها المبكرة.

تضاف المساعدات إلى خطط لضخ السيولة في الشركات ترجع إلى ما قبل الجائحة.

وأظهرت الوثائق أن الحكومة تنوي مساعدة البنوك التجارية على إعادة هيكلة القروض الرديئة عبر إتاحة 35 تريليون روبية للقطاع المصرفي.