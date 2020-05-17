مصر: غلق المولات والشواطئ والمطاعم وتقييد الحركة في أسبوع العيد

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تقرر حظر حركة المواطنين وإيقاف وسائل النقل الجماعي من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وذلك خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ العمل بالقرارات الجديدة اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وذكر أن هذه الإجراءات تاتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة وأجازات عيد الفطر المبارك.

كما قرر مجلس الوزراء المصري، غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية والشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات خلال أسبوع عيد الفطر من الأحد المقبل وحتى يوم الجمعة 29 مايو المقبل.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية بدء العودة التدريجية لعمل العديد من الأنشطة اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، مع مناقشة العودة التدريجية لدور العبادة.

وقال إنه اعتباراً من منتصف يونيو ستعود العديد من الانشطة الاقتصادية للعمل تدريجيا منها مراكز الشباب والنوادي مع اتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية.

وأضاف أنه سيتم مناقشة كذلك عودة فتح المطاعم مع تطبيق إجراءات احترازية ستعلن تباعاً وكيفيكة أداء الخدمات فيها، كما سيتم اعتباراً من النصف الثاني لشهر يونيو دراسة بدء كيفية العودة التدريجية لاقامة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة والآليات والتاريخ المحدد لعودة اقامة بعض الشعائر والاجراءات الاحترازية.