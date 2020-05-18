الأردن.. تراجع صافي الاستثمار المباشر 9% في 2019

تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن خلال العام الماضي بنسبة 9.1 %إلى نحو 621 مليون دينار (875.8 مليون دولار) مقارنة مع مستواه في العام 2018، بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.

وكان صافي الاستثمار المباشر في الأردن يبلغ 683.4 مليون دينار في 2018.



ويقول صناعيون إن حالة الترقب من قبل المستثمرين مع استمرار توتر الأوضاع السياسية التي تحيط بالمملكة أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج ودول أجنبية.

وكانت أرقام للبنك المركزي الأردني قد أظهرت، الأحد، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 7.4% مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.

وبلغت قيمة احتياطي العملات في نهاية أبريل نيسان الماضي نحو 11.26 مليار دولار مقارنة مع حوالي 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

وأورد وزير المالية الأردني محمد العسعس، بداية الشهر الحالي توقعات بانكماش اقتصاد المملكة، الذي يعاني من ضغوط مالية، بنحو 3% في العام الجاري نتيجة تأثير فيروس كورونا.

وكان صندوق النقد الدولي، الذي وافق في مارس الماضي على برنامج بقيمة 1.3 مليار دولار مع الأردن، توقع في السابق نمو اقتصاد المملكة بنحو 2.1% في 2020 وارتفاعه تدريجيا في الأعوام القليلة التالية إلى 3.3%.

وأضاف الوزير متحدثا عن أول انكماش في نمو الاقتصاد منذ 1990 بحسب "رويترز" : "سيكون الأثر الاقتصادي لهذا التحدي أسوأ على الاقتصاديات وعلى الشركات التي تعاني أيضا من نقاط ضعف صعبة".