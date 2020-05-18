حكومات أوروبا تضمن 7 شركات لاقتراض 25 مليار دولار

أدى وباء فيروس كورونا إلى لجوء الكثير من الشركات الكبرى والصغرى إلى الاقتراض سعيا منها للحفاظ على أعمالها وعمالها في ظل توقف تدفقاتها النقدية.

لكن الشركات دائما ما تصطدم بالبنوك عندما يتعلق الأمر بالحصول على قروض وقت الأزمات، وخاصة وأن الأزمة الحالية تختلف عن باقي الأزمات إذ لا يعلم السياسيون أو الاقتصاديون مدى تأثيرها إلى الآن.

ولهذا وافقت الحكومات على ضمان القروض التي ستوفرها للشركات التي تعاني من صعوبات مالية.

ومنذ مارس الماضي، حصلت 7 شركات على قروض مدعومة من الحكومات الأوروبية بقيمة بلغت 23.2 مليار يورو (25.09 مليار دولار)، وفقا لبيانات بلومبيرغ اطلعت عليها العربية.نت.

وجاءت شركة فيات كاريلسر في المرتبة الأولى، إذ تسعى للحصول على قرض مدعوم من الحكومة الإيطالية بقيمة 6.3 مليار يورو.

وفي المرتبة الثانية، جاءت شركة رينو، التي حصلت على قرض بضمان الحكومة الفرنسية بقيمة 5 مليارات يورو، ثم الخطوط الفرنسية التي حصلت على قرض بقيمة 4 مليارات يورو.

وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة أديداس التي حصلت على 3 مليارات يورو بضمان الحكومة الألمانية.

وجاءت شركة تي يو أي الألمانية في المرتبة الخامسة بعد حصولها على 1.8 مليار يورو قرضا بضمان الحكومة الألمانية، ثم شركة سإيكونومي للإلكترونيات التي حصلت على قرض بضمان الحكومة الألمانية أيضا قيمته 1.7 مليار يورو.

وحصلت خطوط الطيران السويسرية العالمية على قرض قيمته 1.4 مليار يورو بضمان الحكومة السويسرية.