PIF: لا صحة لطلب قرض مالي بضمان الاستثمار في "سوفت بنك"

أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي للمملكة) أمس الأحد في رد على تقرير إعلامي أنه لا ينوي ولا حتى يفكر في أخذ قرض مدعوم بضمان استثماراته في صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك.

وكانت وكالة بلومبيرغ ذكرت، السبت، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط لاقتراض نحو 10 مليارات دولار بدعم من بعض استثماراته في رؤية.

وقال الصندوق في بيان أرسل من خلال البريد الإلكتروني، إن لديه سيولة وفيرة وإنه لا يعمل مع أي طرف للحصول على قروض بضمان حصته في صندوق رؤية.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم الجمعة عن شراء حصص أقلية في شركات أميركية كبيرة من بينها بوينغ وفيسبوك وسيتي جروب ليمتلك بذلك حافظة حجمها نحو عشرة مليارات دولار من الأسهم المدرجة في البورصة الأميركية.