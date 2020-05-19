أبوظبي تطرح سندات جديدة بـ 3 مليارات دولار

أظهرت وثيقة أن أبوظبي باعت سندات بقيمة 3 مليارات دولار اليوم الثلاثاء بفتح سندات دولارية أصدرت الشهر الماضي، إذ تسعى حكومات في منطقة الخليج لجمع سيولة إضافية وسط تباطؤ اقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بحسب "رويترز".

وأصدرت أبوظبي سندات في أبريل نيسان بقيمة 7 مليارات دولار تستحق في 2025 و2030 و2050.

تلقت أبوظبي، طلبات بحوالي 45 مليار دولار لعملية أبريل.

وعادت الآن إلى الأسواق بإصدار سندات، إذ جرت إعادة فتح الاكتتاب على عملية قائمة باستخدام نفس الوثائق التي كانت في المرة السابقة.

ومن المقرر أن تجمع ثلاثة مليارات دولار أخرى، وذلك بحسب وثيقة أصدرها أحد البنوك التي تقود العملية واطلعت عليها رويترز.

واستقطبت العملية طلبات بحوالي 20 مليار دولار.

وباعت أبوظبي سندات بمليار دولار في كل شريحة. وتعرض 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات المستحقة في 2025، و150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات استحقاق 2030، و3.25% لسندات تستحق في 2050.

وقلصت الهوامش ما بين 30 و35 نقطة أساس مقارنة مع ما بدأت به التسويق لها في وقت سابق اليوم.

وقال أنجال راجبال، رئيس قطاع الدخل الثابت في الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، إن العائد على السندات المطروحة حاليا، أعلى بما يتراوح بين 30 و35 نقطة أساس عن عائد سندات أبوظبي الموجودة بالفعل، متوقعا أن تتراجع مستويات أسعار العائد، وأن لا تكون بعيدة عن عائد السندات الأصلية.