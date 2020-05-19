تراجع مبيعات السيارات الأوروبية 78.3% في أبريل

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في أبريل إلى مستوى قياسي منخفض في أول شهر كامل في ظل القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا في أنحاء القارة.

وقال اتحاد صناعة السيارات الأوروبي، إن تسجيلات سيارات الركوب الجديدة في أبريل انخفضت 78.3 بالمئة إلى 282 ألفا و182 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

وسجلت المبيعات تراجعات في خانة العشرات بجميع أسواق الاتحاد الأوروبي، ولاسيما إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا التي عصفت بها الجائحة على نحو خاص والتي شهدت انخفاضات بنسبة 97.6% و97.3% و96.5% على الترتيب.

وهوت تسجيلات السيارات 61.1% في ألمانيا و88.8% في فرنسا.

وتراجعت مبيعات مجموعة فولكسفاغن 75% في أبريل ورينو ومجموعة بي.إس.ايه 79.5% و82.4%.

وشملت انخفاضات أبريل العلامات الفاخرة أيضا، مثل بي.إم.دبليو التي تراجعت مبيعاتها 69.7% ومنافستها دايملر التي تراجعت مبيعاتها 80.1%.

وبدأ كبار مصنعي السيارات الأوروبيين إعادة فتح المصانع واستئناف الإنتاج بشكل جزئي في مايو/أيار لكن تدني الطلب دفع مُصنعين مثل فولكسفاغن إلى وقف إنتاج بعض الطرز.