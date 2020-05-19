ترمب: 16 مليار دولار لدعم المزارعين بوجه كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إدارته ستقدم 16 مليار دولار لدعم المزارعين إثر جائحة كورونا (كوفيد-19) التي تسببت بها الصين.

موضوع يهمك اعتبر خبير الاتصالات والتحول الرقمي أحمد العطيفي، في مقابلة مع "العربية"، أن المعركة الحقيقية بين الصين وأميركا هي معركة... هل تستطيع أميركا كبح هواوي أم أن الصين لها رأي آخر؟ شركات

وقال ترمب في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن مبادرة دعم المزارعين، تتوازى مع مبادرة أخرى لدعم المزارعين الجدد، مؤكداً أهمية إعادة النظر باتفاقيات استيراد المواشي من الدول الأخرى، والتركيز على ميزة الاكتفاء الذاتي التي تتمتع به الولايات المتحدة.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أكد أن الاقتصاد الأميركي يواجه خطر التعرّض "لضرر دائم" كلما طال أمد تدابير الإغلاق لاحتواء وباء كوفيد-19.

وقال خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ إن إعادة فتح الاقتصاد يجب أن تتم بشكل "متوازن وآمن"، في وقت يدعو الرئيس الأميركي لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد رغم تحذيرات الخبراء.