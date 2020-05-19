وفاة الملياردير السعودي صالح كامل

توفي رجل الأعمال السعودي صالح بن عبد الله كامل، مساء الاثنين، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.

ويعد صالح عبد الله كامل من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذين استثمروا في عدد من القطاعات، أبرزها القطاع الاستثماري، حيث تعرف الدول العربية مجموعة "دلة البركة" بانتشار أعمالها والتي تنضوي تحتها مؤسسات وشركات معنية بالاستثمارات التنموية، من أبرزها نشاطه في المصرفية الإسلامية.

وكان كامل من سباقي رجال الأعمال السعوديين الذين قاموا بالاستثمار في مجال الإعلام والإعلان، حيث خاض تجربة عملاقة استمرت لعقود من خلال مؤسسة راديو وتلفزيون العرب (آي أر تي) الشهيرة، كما يعد أحد مؤسسي صحيفة مكة أحدث الصحف السعودية المطورة عن جريدة الندوة العريقة، إذ يرأس مجلس إدارتها حتى وفاته، وفقا لما نقلته "الشرق الأوسط".

وترأس كامل مجلس إدارة مجموعة "دلة البركة"، وهي عبارة عن مجموعة من المؤسسات التي تعنى بالتنمية ومجالات استثمارية مختلفة، كما رأس الغرفة التجارية الصناعية بجدة. وخارجيا، رأس العديد من المنظمات والمؤسسات، كان بينها مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وبحسب تقديرات مختلفة، يعد صالح كامل من أكثر رجال الأعمال السعوديين ثراءً، إذ تقدر ثروته في أدناها بحجم 8 مليارات ريال (2.3 مليار دولار)، حيث ينشط في كثير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بينها المصارف الإسلامية، ويعد أحد أعلام العالم العربي للدعوة إلى التحول من البنوك التقليدية إلى المصرفية الإسلامية.