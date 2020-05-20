بريطانيا.. تراجع التضخم لأدنى مستوى منذ أغسطس 2016

تراجعت معدلات التضخم في بريطانيا خلال شهر أبريل الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس من عام 2016.



وأظهرت البيانات تراجع التضخم إلى 0,8% مقارنة مع 1.5% في مارس الماضي.

وكانت توقعات المحللين في رويترز أشارت إلى تراجع التضخم في أبريل إلى 0,9%.

وأوضح بنك إنجلترا المركزي إن التضخم قد ينخفض إلى أقل من 1% في الشهور القليلة المقبلة. وقال بن برودبنت نائب محافظ البنك إنه قد ينخفض إلى أدنى من الصفر بنهاية العام الحالي، لكنه أضاف أنه لا يتوقع أن يكون ذلك بداية فترة طويلة من انكماش الأسعار.



وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية الذي يصدر مؤشر أسعار المستهلكين أن قراءات التضخم من المرجح أن تكون متقلبة مع فشل خبراء الإحصاء في استقاء أسعار مجموعة واسعة من السلع بسبب إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا.



وقال مكتب الإحصاءات إن شركات بيع الملابس التي تضررت بفعل قرارات الحكومة المتعلقة بلزوم معظم السكان منازلهم لجأت لخفض الأسعار أكثر من المعتاد في محاولة لبيع ما لديها من مخزون.



واستقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والتبغ، عند 1.5% على أساس سنوي.

