لأول مرة في تاريخها..بريطانيا تدخل عالم الفائدة السالبة

في سابقة هي الأولى في تاريخها، بدأت الحكومة البريطانية في بيع سندات للمستثمرين لأجل 3 سنوات بعائد سالب، ما يعني أنه على المستثمرين أن يدفعوا مقابلا ماديا لإقراض أموال للحكومة البريطانية لمدة 3 سنوات.

وتستحق هذه السندات في يوليو عام 2023 بعائد -0.003%.

موضوع يهمك تراجعت معدلات التضخم في بريطانيا خلال شهر أبريل الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس من عام 2016.وأظهرت البيانات... بريطانيا.. تراجع التضخم لأدنى مستوى منذ أغسطس 2016 اقتصاد

وكان الطلب على السندات منخفضًا، حيث قدم المستثمرون عرضًا يزيد قليلاً عن ضعف المبلغ المطلوب وقدره 3.75 مليار جنيه استرليني.

بالمقابل، تراجعت معدلات التضخم في بريطانيا خلال شهر أبريل الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس من عام 2016.

وأظهرت البيانات تراجع التضخم إلى 0,8% مقارنة مع 1.5% في مارس الماضي.

وكانت توقعات المحللين في رويترز أشارت إلى تراجع التضخم في أبريل إلى 0,9%.

وأوضح بنك إنجلترا المركزي أن التضخم قد ينخفض إلى أقل من 1% في الشهور القليلة المقبلة. وقال بن برودبنت نائب محافظ البنك، إنه قد ينخفض إلى أدنى من الصفر بنهاية العام الحالي، لكنه أضاف أنه لا يتوقع أن يكون ذلك بداية فترة طويلة من انكماش الأسعار.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية الذي يصدر مؤشر أسعار المستهلكين أن قراءات التضخم من المرجح أن تكون متقلبة مع فشل خبراء الإحصاء في استقاء أسعار مجموعة واسعة من السلع بسبب إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا.