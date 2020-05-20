مصر تخصم 1% من رواتب العاملين بالدولة لمواجهة كورونا

قال مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إن مصر ستخصم 1% من صافي دخل العاملين بالدولة لمدة 12 شهرا بدءا من أول يوليو تموز للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأضاف مجلس الوزراء في بيان نقلته "رويترز" أن هذا الخصم سيشمل العاملين في كل قطاعات الاقتصاد، وسيجري أيضا خصم 0.5% من معاشات العاملين بالدولة.

وذكر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن مصر سجلت نموا للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأضاف مجلس الوزراء في بيان أن النمو كان من المتوقع أن يصل إلى 5.9% في الربع الأول، لكنه تباطأ بسبب وباء فيروس كورونا.