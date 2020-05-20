هذه نظرة بنوك وصناديق عالمية بحزم الدعم السعودية

عقد مركز التواصل والمعرفة المالية، وهو إحدى مبادرات وزارة المالية السعودية، لقاء افتراضيا بعنوان "السعودية بيئة استثمارية مستدامة".

وجاء اللقاء بهدف تسليط الضوء على المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص والمستثمرين من تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).

وتحدث مسؤولون وتنفيذيون في اللقاء الافتراضي حول أهمية الإجراءات الحكومية:

- فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية: الاجتماع يهدف إلى إبقاء المستثمرين على اطلاع على أهم القرارات والمبادرات التي تتخذها حكومة السعودية للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين.

- إبراهيم السويل، وكيل الخدمات واستشارات المستثمرين - وزارة الاستثمار، وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين: يعكس ترتيبنا الثاني في مؤشر ثقة المستهلك العالمي لـ IPSOS لعام 2020 أن المستثمرين العالميين والمحليين لا يزالون متفائلين بشأن الإمكانات طويلة المدى في السعودية.

- سمير عساف رئيس مجلس الإدارة للخدمات المصرفية للشركات في HSBC: تثق مجموعة HSBC بأسس السعودية ورؤيتها وهو ما عكسه الطلب الهائل على سندات المملكة الأخيرة بقيمة 7 مليارات دولار بأن المستثمر الدولي لديه الثقة الكاملة بالاقتصاد السعودي.

- تيرينس كيلي المدير العام رئيس الخدمات المصرفية للشركات الدولية - بلاك روك: بلاك روك تدعم وتشجع المبادرات والإجراءات التي قامت بها حكومة المملكة التي تعتبر دلالة على حرص السعودية والتزامها بالاستدامة المالية طويلة الأمد.

ويهتم المستثمرون الدوليون الآن بالحصول على مصادر لعوائد متينة وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في المملكة بما فيها الفرص الاستثمارية في البنية التحتية.

- ستيفن غروف محافظ صندوق التنمية الوطني في السعودية: أعلن صندوق التنمية الوطني خلال أزمة تفشي جائحة كورونا عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعما للمواطنين والقطاع الخاص.