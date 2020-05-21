مصر تسعى لإصدار سندات دولية بـ 4 مليارات دولار

أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات دولارية على 3 شرائح، وسط توقعات بأن تتراوح حصيلة الطرح بين 3 و4 مليارات دولار.

وكشفت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية أن مصر قدمت سعرا استرشاديا أوليا لشريحة الأربع سنوات عند نحو 6.25%، وللسندات لأجل 12 عاما عند نحو 8.125% ولسندات 30 عاما عند نحو 9.375%.

وأوضحت الوثيقة، أن الحكومة المصرية عينت 5 بنوك استثمارية وهي بي.إن.بي باريبا وسيتي بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد بشأن صفقة سندات على 3 شرائح بآجال 4 و12 و30 عاما.

يأتي ذلك، بعدما قالت وزارة المالية المصرية أمس، إن هناك احتمالية لتقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020.

وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وفقا لآلية التمويل الائتماني السريع، وتتفاوض للحصول على 6 مليارات دولار إضافية من الصندوق.