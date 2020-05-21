مصر تتلقى طلبات بـ 12 مليار دولار لشراء سنداتها الدولية

أظهرت وثيقة أن مصر قلصت السعر الاسترشادي لسندات دولارية دولية على ثلاث شرائح بدأت تسويقها اليوم الخميس، وإنها تلقت طلبات شراء بقيمة تزيد عن 12 مليار دولار لبيع سندات دولية، مقابل سعيها لجمع ما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار.

وقلصت مصر السعر الاسترشادي بواقع 25 نقطة أساس لكل شريحة، لتعرض الشريحة لأجل أربع سنوات عند نحو 6%، والسندات لأجل 12 عاما عند نحو 7.875% والشريحة لأجل 30 عاما عند نحو 9.125% وفقا لما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

ومن المتوقع إغلاق العملية في وقت لاحق اليوم.

وأظهرت وثيقة، صدرت في وقت سابق اليوم، أن مصر بدأت تسويق سندات دولارية على 3 شرائح، وسط توقعات بأن تتراوح حصيلة الطرح بين 3 و4 مليارات دولار. وكشفت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية أن مصر قدمت سعرا استرشاديا أوليا لشريحة الأربع سنوات عند نحو 6.25%، وللسندات لأجل 12 عاما عند نحو 8.125% ولسندات 30 عاما عند نحو 9.375%.

وأوضحت الوثيقة أن الحكومة المصرية عينت 5 بنوك استثمارية وهي بي.إن.بي باريبا وسيتي بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد بشأن صفقة سندات على 3 شرائح بآجال 4 و12 و30 عاما.

يأتي ذلك، بعدما قالت وزارة المالية المصرية أمس، إن هناك احتمالية لتقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020.

وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وفقا لآلية التمويل الائتماني السريع، وتتفاوض للحصول على 6 مليارات دولار إضافية من الصندوق.