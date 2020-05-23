أحدث ضربات كورونا.. إلغاء معرض نيويورك للسيارات

أعلن منظمون إلغاء معرض نيويورك للسيارات لعام 2020 الذي سبق تأجيله إلى أغسطس آب، عازين ذلك إلى جائحة فيروس كورونا الحالية واستخدام مكان انعقاد المعرض كمستشفى ميداني.

كان من المقرر أن يجري المعرض، الذي كان موعد انعقاده الأصلي في أبريل نيسان والذي عادة ما يجري الكشف فيه عن سيارات جديدة، بمركز جافيتس للمؤتمرات. لكن المنظمين قالوا إن المركز يستخدم حاليا كمستشفى نشط وهو في وضع الاستعداد للمستقبل المنظور.

موضوع يهمك وسط ارتفاع مطرد في أعداد العاطلين عن العمل بأكبر اقتصاد بالعالم مع تسريح الملايين من الموظفين وإغلاق الشركات لأبوابها... هذا ما فعله كورونا بقروض 15 مليون بطاقة بنكية أميركية اقتصاد

وستنعقد النسخة القادمة من معرض نيويورك للسيارات في الفترة من الثاني من أبريل نيسان 2021 إلى الحادي عشر من نفس الشهر.

وجرى في العام الجاري إلغاء سلسلة من معارض السيارات، وفضل بعض صناع السيارات، مثل شركة تويوتا موتور، الكشف عن السيارات الجديدة في فعاليات افتراضية.

وألغيت تجمعات كبيرة في نيويورك حتى موعد الاحتفال بيوم العمال على الأقل، بما في ذلك عروض برودواي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حث شركات السيارات الأميركية في بداية تفشي فيروس كورونا على العمل على إنتاج أجهزة التنفس الصناعي للمرضى والتي تتزايد الحاجة لها مع منع تصديرها في مختلف دول العالم.