السودان يسترد 4 مليارات دولار من البشير

استطاع السودان استرداد أصول قيمتها تصل إلى 4 مليارات دولار من الرئيس السابق عمر البشير وأفراد أسرته ومعاونيه، وفقا لهيئة مكافحة الفساد في السودان.

وقال صلاح مناع، المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، التي تم تشكيلها العام الماضي قوله: "تتراوح قيمة الأصول والأسهم في شركات ومبانٍ مختلفة، وفق تقديراتنا الأولية، بين 3.5 و4 مليارات دولار، وفقا لوكالة بلومبيرغ".

وتم سجن البشير، الذي أطاح به الجيش قبل نحو عام وسط احتجاجات عارمة ضد حكمه الذي دام نحو ثلاثة عقود، في كانون ديسمبر 2019، بعد إدانته بحيازة ملايين الدولارات من العملات الأجنبية بشكل غير شرعي.

كما أنه متهم من جانب المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية في دارفور بغرب البلاد.