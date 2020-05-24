الصين تطالب أميركا بتنسيق سياسات الاقتصاد والتعايش السلمي

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، إن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على كلا البلدين، وإن المواجهة تعود عليهما بالخسارة، مضيفا أن على الجانبين إيجاد السبيل لتعايش سلمي.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تبادلت إدارتا الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، الانتقادات في مسائل تتعلق بالجائحة، كما نشبت خلافات بينهما في قضايا تتعلق بهونغ كونغ وحقوق الإنسان والتجارة ودعم الولايات المتحدة لتايوان التي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها.

وقال وانغ، متحدثا في مؤتمر صحافي، إن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما فضلا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي.

وتابع قائلا إنه ينبغي على الولايات المتحدة التوقف عن إضاعة الوقت، مضيفا أن بلاده مستعدة للعمل مع واشنطن بروح التعاون والاحترام المتبادل.