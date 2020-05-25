مع تخفيف قيود كورونا.. ثقة الشركات الألمانية تلملم بقاياها

أظهر مسح اليوم الاثنين أن ثقة الشركات الألمانية انتعشت في مايو أيار، متعافية من أكبر هبوط على الإطلاق المسجل في الشهر السابق مع تنامي تفاؤل الشركات في ظل الرفع التدريجي للقيود المفروضة لإبطاء تفشي فيروس كورونا.



وقال معهد إيفو في مسحه لشهر مايو أيار إن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 79.5 من 74.2 في أبريل نيسان بعد تعديل بالخفض. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة تبلغ 78.3.

موضوع يهمك أظهرت بيانات تفصيلية صدرت، اليوم الاثنين، أن تهاوياً في الاستثمارات الرأسمالية والاستهلاك الخاص والصادرات دفع الاقتصاد... عاملان يدفعان ألمانيا للركود بالربع الأول.. ما هما؟ اقتصاد





وأضاف رئيس إيفو كليمنس فاوست، في بيان، "تعافت معنويات الشركات الألمانية عقب الشهر السابق الكارثي.. التوقعات للأشهر المقبلة تحسنت كثيرا".

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات تفصيلية صدرت، اليوم الاثنين، أن تهاوياً في الاستثمارات الرأسمالية والاستهلاك الخاص والصادرات دفع الاقتصاد الألماني إلى الركود في الربع الأول من العام، معطية لمحة عن الأضرار التي أوقعتها جائحة فيروس كورونا.



وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الاستثمارات الرأسمالية تراجعت 6.9% والاستهلاك الخاص 3.2% والصادرات 3.1%.

يعني هذا أن الاستهلاك الخاص محا 1.7 نقطة مئوية من مجمل النشاط الاقتصادي، في حين محا صافي التجارة 0.8 نقطة مئوية، مما أفضى إلى انكماش نسبته 2.2% في الربع الأول.