10 تطبيقات ترفع استخدام المصريين للإنترنت بنسب قياسية

أظهر تقرير حديث استمرار ارتفاع استهلاك المصريين لخدمات شبكة الإنترنت والتحميل على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة خلال شهر رمضان المبارك، فيما استحوذت 10 تطبيقات على النسبة الأكبر من اهتمامات المصريين على شبكة الإنترنت.

وأرجع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري، في تقرير حول مؤشرات خدمات الاتصالات خلال شهر رمضان، ارتفاع نسبة استهلاك واستخدام شبكة الإنترنت إلى بقاء المشتركين لفترات طويلة في المنازل واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات عن طريق التعليم عن بعد وكذلك الزيادة الكبيرة الملحوظة خلال الشهر في استهلاك تطبيقات الإنترنت التي تقدم محتوى ترفيهياً مثل المسلسلات والبرامج.

وأظهرت المؤشرات زيادة في المكالمات الصوتية الدولية خلال شهر رمضان لترتفع نسبة زيادة المكالمات الدولية إلى 19% منذ بدء الحظر، وانخفاض المكالمات الصوتية المحلية بنسبة 10%؜ تقريباً خلال شهر رمضان لتصبح نسبة الانخفاض في المكالمات 7% منذ بدء الحظر.

كما أظهرت المؤشرات زيادة استهلاك الإنترنت المنزلي بنسبة 12% في شهر رمضان لترتفع نسبة زيادة الإنترنت المنزلي إلى 99%؜ منذ بدء حظر التجوال.

وأشار التقرير إلى حدوث زيادة في استهلاك الإنترنت للهواتف المحمولة بنسبة 17% لترتفع نسبة الزيادة في استهلاك الإنترنت المحمول إلى 35%؜ منذ فرض حظر التجول.

ولفت الجهاز إلى انخفاض عدد ساعات وقت الذروة بمقدار ساعة واحدة لتصل إلى 14 ساعة في الأسبوع الثالث من مايو مقارنة بعدد 15 ساعة في الأسبوع الثالث من أبريل، وتظل عدد ساعات الذروة ضعف عدد الساعات التي كانت عليها خلال فترة ما قبل ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي.

وتمثلت نسبة زيادة استهلاك الإنترنت في تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى 19% خلال شهر رمضان لترتفع نسبة الزيادة لتصفح المواقع التعليمية إلى 395% منذ بدء الحظر.

كما أشار التقرير إلى زيادة في نسبة استخدام تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهي لتصل إلى 292% خلال شهر رمضان لترتفع نسبة استخدام هذه التطبيقات إلى 315%؜ منذ بدء الحظر.

وجاءت الزيادة الكبيرة في استخدام تطبيقات الإنترنت خلال شهر رمضان المبارك بسبب استخدام 10 تطبيقات مثل "زووم" و"تلي غرام" و"شاهد" و"الألعاب" و"تيك توك" و"يوتيوب"، إضافة إلى تطبيقات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي مثل "سناب شات" و"واتس آب" و"فيسبوك" و"إنستغرام".