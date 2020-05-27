اليابان تعلن حزمة تحفيز إضافية بتريليون دولار

أظهرت وثائق حكومية أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم مضاعفة حزمة تحفيز الاقتصاد، بضخ تريليون دولار إضافية لدعم الأعمال والأسر وسط حالة الركود التي خلفتها أزمة كورونا.

وتتضمن الحزمة البالغ قدرها 117 تريليون ين (1.1 تريليون دولار)، مساعدات مالية للشركات المتعثرة، ودعم مالي لمساعدة المصانع لدفع الإيجارات ومساعدات العناية الطبية ودعم للاقتصاد المحلي، وفقا للوثيقة التي نشرت بلومبيرغ محتوياتها.

وسيتم تمويل جزء من الحزمة من خلال موازنة تكميلية ثانية تبلغ قيمتها 31.9 تريليون ين، وهي أكبر من الموازنة التكميلية الأولى التي جرى الإعلان عنها الشهر الماضي، وفقا لما أظهرته الوثيقة.

موضوع يهمك أظهرت بيانات حكومية، اليوم الاثنين، انكماش اقتصاد اليابان 3.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، بما يمثل ثاني... الاقتصاد الياباني يدخل في الركود للمرة الأولى منذ 2015 اقتصاد

وأظهرت بيانات حكومية، منتصف الشهر الجاري، انكماش اقتصاد اليابان 3.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، بما يمثل ثاني فصل على التوالي يشهد انكماشا وبما يطابق التعريف الفني للركود، بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بالمقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لانكماش 4.6% وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.

وتأتي عقب انكماش معدل نسبته 7.3% في الربع السابق في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.