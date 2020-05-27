دول الخليج تتقدم بمراحل فتح اقتصاداتها.. والأسهم متفائلة

أعلنت عدة دول خليجية بنهاية عطلة عيد الفطر عن الخطوات المقبلة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا تمهيدا لرفع القيود بالكامل.

حيث بدأت الإمارات اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والتي تتضمن إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة والصالات الرياضية ودور السينما والمواقع السياحية.

فيما قالت الكويت إنّها ستنهي حظر التجول الكلي نهاية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن مزيد من تدابير التخفيف.

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سوقا دبي وأبوظبي يغلقان على ارتفاع

وأقفل سوق دبي المالي اليوم، في مستهل تداولات ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مرتفعا بنسبة 2.35% عند مستوى 1984 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 326 مليون درهم.

وأقفل سهم إعمار العقارية مرتفعا بنسبة 5.7% عند 2.58 درهم، وبتداولات تجاوزت 26 مليون سهم، بينما ارتفع سهم ديار للتطوير بنسبة 4.1% عند 0.28 درهم، وبتداولات قاربت 19 مليون سهم.

وارتفع سهم إعمار مولز بنسبة 5.8% عند 1.28 درهم، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم، بينما انخفض سهم الإمارات دبي الوطني بأقل من 1% عند 8.93 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم.

من جهة أخرى، أقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم مرتفعا بنسبة 0.51% عند مستوى 4134 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 185 مليون درهم.

سلطنة عمان تنهي العزل خلال يومين

ولحقت سلطنة عمان اليوم بباقي الدولة الخليجية، لتنهي إجراءات العزل في محافظة مسقط بدءا من 29 مايو.

وتضمنت قرارات اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) الصادرة اليوم الأربعاء عودة 50% من العاملين بالقطاع العام إلى مقرات عملهم اعتباراً من 31 مايو الحالي.

وشملت القرارات بحسب وكالة الأنباء العمانية إمكانية تمتع بعض الموظفين في القطاع العام بإجازاتهم السنوية، أو اتخاذ إجراءات تخص كل جهة لتسهيل عملها.

اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس #كورونا (كوفيد19) تعقد اجتماعا لها وتصدر عددا من القرارات. pic.twitter.com/rVwL92EJ1n — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 27, 2020

وكانت السلطنة قررت توطين وظائف القطاع العام في ظل ظروف جائحة كورونا.

السعودية تخفف قيود الحركة والسفر تدريجيا

وكذلك أعلنت السعودية أنها ستبدأ في تخفيف القيود على الحركة والسفر تدريجيا بدءا من الأسبوع الجاري وحتى الحادي والعشرين من يونيو، مع استثناء مدينة مكة المكرمة من تخفيف الحظر.

أيضاً، أعلنت السعودية آلية عودة موظفي القطاعين العام والخاص تدريجيا إلى العمل بدءا من يوم الأحد المقبل، على أن يكون الحضور بشكل كامل في الرابع عشر من يونيو .

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "أحمد الراجحي" أنه اعتبارا من الرابع عشر من يونيو ستكتمل عودة جميع الموظفين لمقرات العمل، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق نظام حضور وانصراف مرن، لضمان الانسيابية في الحضور والانصراف.