فايننشال تايمز: بريطانيا ستسجل عجزاً في الميزانية بـ5%

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن اقتصاد بريطانيا سيسجل على الأرجح عجزا في الميزانية بنسبة 5% من الدخل القومي في 2024، حين يكون من المقرر إجراء الانتخابات القادمة لبريطانيا، إذ سيواصل التأثير السلبي على الاقتصاد من فيروس كورونا الضغط على المالية العامة.



وأضافت الصحيفة أنها استندت في حسابها للعجز إلى توقعات للنمو الاقتصادي قدمها خبراء اقتصاديون.

موضوع يهمك قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية قدمت قروضا ومنحا بأكثر من 32 مليار جنيه... بريطانيا: 39 مليار دولار للشركات المتضررة من كورونا اقتصاد

وكان مكتب مسؤولية الميزانية، قد قال إن اقتصاد بريطانيا قد ينكمش بنسبة 13% هذا العام بسبب إجراءات العزل التي اتخذتها الحكومة لكبح انتشار فيروس كورونا، وهو ما سيكون أعمق ركود في ثلاثة قرون.

وأضاف المكتب أن الاقتراض العام في المملكة المتحدة من المنتظر أن يقفز إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن الناتج الاقتصادي في الربع الثاني وحده قد يهوي بنسبة 35%، وأن معدل البطالة قد يتضاعف إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 10%.

وأضاف أن تعافيا قد يأتي في وقت لاحق من العام إذا تم رفع القيود على الحياة العامة الرامية لإبطاء انتشار الفيروس.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إنه "منزعج بشدة" من احتمال أن يفقد مليونا شخص وظائفهم بسبب تداعيات الفيروس.