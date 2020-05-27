مسقط تنهي إجراءات العزل الجمعة المقبلة

أعلنت سلطنة عمان أنها ستنهي إجراءات العزل في العاصمة مسقط بدءا من 29 مايو الحالي في إطار إجراءات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19).

وتضمنت قرارات اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) الصادرة اليوم الأربعاء عودة 50% من العاملين بالقطاع العام إلى مقرات عملهم اعتباراً من 31 مايو الحالي.

وشملت القرارات بحسب وكالة الأنباء العمانية إمكانية تمتع بعض الموظفين في القطاع العام بإجازاتهم السنوية، أو اتخاذ إجراءات تخص كل جهة لتسهيل عملها.

كانت السلطنة قررت توطين وظائف القطاع العام في ظل ظروف جائحة كورونا.