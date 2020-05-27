"جيل إغلاق" والشباب بدون عمل لعقد من الزمن!

قالت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، إن الأميركيتين ستتحملان الضرر الأكبر في خسارة 305 ملايين وظيفة وفقا للتقديرات جراء تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم بين أبريل/نيسان ويونيو/ حزيران.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا، أن التفشي يهدد أيضا بخلق "جيل إغلاق" من الشباب الذين سيضطرون لملاحقة سوق العمل لمدة لا تقل عن 10 أعوام.

وأبقى التقرير على تقديره لخسارة الوظائف في الربع الثاني، المستند إلى حساب عدد ساعات العمل مقارنة مع مستوى أساس ما قبل الجائحة، دون تغيير مقارنة بما كان عليه قبل شهر.

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وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي ريدر في إفادة صحافية، إن الأميركتين قفزتا من أقل المناطق تأثرا بالجائحة فيما يتعلق بسوق العمل في الربع الأول من العام لتصبحا الأكثر تضررا حيث من المتوقع انخفاض عدد ساعات العمل 13.1 بالمئة في الربع الثاني.

ويرجع ذلك إلى تحولهما للبؤرة الجديدة لتفشي الفيروس. وقال ريدر إنه "قلق بشدة" بشأن الشباب الذين تأثروا على نحو غير متناسب بالأزمة، مضيفا أن هذا قد يؤدي لظهور "جيل إغلاق".

وتابع "الشباب سيتركون وبأعداد كبيرة". وأضاف "الخطر هو أن هذه الصدمة الأولية للشباب ستدوم لعقد أو أكثر".

وقالت المنظمة إن أكثر من واحد ضمن كل ستة أشخاص عاملين أعمارهم تزيد على 24 عاما خسروا وظائفهم منذ بداية الجائحة.

ورفعت المنظمة تقديراتها لخسارة الوظائف في الربع الأول من العام بمقدار سبعة ملايين وظيفة إلى 135 مليونا.