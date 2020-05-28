الأردن.. معدل البطالة يرتفع إلى 19.3% بالربع الأول

أعلن الأردن، اليوم الخميس، أن معدل البطالة بلغ في الربع الأول من العام الحالي 19.3% ليرتفع مقارنة مع 19% في الربع السابق.



وبالمقارنة، كان معدل البطالة للربع الأول من 2019 يبلغ 19%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.



ويشكك اقتصاديون بالأرقام الرسمية لمعدل البطالة ويقولون إنها غير واقعية.

موضوع يهمك وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على منح الأردن قرضا بقيمة 396 مليون دولار لتلبية احتياجات مالية ملحة بعد تضرر اقتصاد... صندوق النقد يمنح الأردن قرضاً بـ396 مليون دولار اقتصاد





ويشكل خلق الوظائف للشباب مصدر قلق للحكومة الأردنية بهدف تحفيز النمو.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة الأردنية، في 3 مايو الجاري، رفع جميع القيود على النشاط الاقتصادي والنقل التي كانت مفروضة بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويسري قرار فتح جميع القطاعات الاقتصادية بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة ألا تقل العمالة الأردنية عن 75%.

واستثنت الحكومة من رفع القيود صالات المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض والصالات الرياضية.

وسمحت الحكومة الأردنية لكافة وسائل النقل العام بالعمل في كافة محافظات المملكة بسعة 50%، كما سمحت بتنقل المواطنين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية.