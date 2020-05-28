جولدمان ساكس: طريق الانتعاش الاقتصادي "صعب"

قال رئيس مجموعة غولدمان ساكس جون والدرون، إن الاقتصاد العالمي قد يكون في وضع صعب مع بدء تراجع عمليات الإغلاق المرتبطة بوباء COVID-19، ما قد يدفع الحكومات للتراجع عن برامج التحفيز.

وأضاف والدرون في مؤتمر افتراضي استضافته Alliance Bernstein Holding LP "إن أكبر خطر نواجهه جميعًا هو المسار الاقتصادي".

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JP Morgan Chase ، يوم الثلاثاء، إن الاحتمالات جيدة للتعافي السريع إلى حد ما في الولايات المتحدة، حيث يمهد الاحتياطي الفيدرالي الطريق للانتعاش.

ويواصل محللو جولدمان ساكس توقع حدوث نمو في العام المقبل.

ويمكن أن يشكل التعافي على شكل حرف W تحديًا فريدًا للمستهلكين، خاصة إذا تضاءل الدعم الحكومي ، وفقًا لـ والدرون. وقال إن ذلك سيؤدي إلى "المزيد من الدمار" في الائتمان الاستهلاكي.