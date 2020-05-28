جونسون: التحدي الآن بتحريك عجلة الاقتصاد من جديد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم أمس الأربعاء إنه يريد تكثيف وعوده السابقة لزيادة الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا.



وأبلغ جونسون المشرعين "التحدي الآن سيكون تحريك عجلة الاقتصاد من جديد وخلق وظائف مفيدة للبلد.. شعاري يبقى أن السبيل لعمل ذلك هو من خلال بنية تحتية رائعة وتعليم أفضل ومهارات وتكنولوجيا أفضل".



"سنتمسك بلا هوادة بذلك وفي الواقع... فإننا سنضاعف جهودنا بشأن ذلك البرنامج.. نريد تكثيف ذلك."



وقال جونسون إنه يريد الإعلان عن تفاصيل جديدة في يونيو حزيران أو يوليو تموز حول كيفية إعادة فتح الاقتصاد وستكون هناك حاجة إلى "خطوات استثنائية" لمساعدة الشبان على الدخول إلى سوق العمل.



وقال أيضا إن من المرجح جداً أنه ستكون هناك حاجة إلى برنامج أكبر لدعم التوظيف.