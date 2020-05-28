كورونا ينال من ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر لأوروبا

خلُص مسح سنوي لمجموعة إرنست آند يونغ للخدمات المهنية إلى أن ما يزيد عن ثلث مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا، التي تم الإعلان عنها في 2019 تأجلت أو ألغيت بالكامل بسبب جائحة فيروس كورونا.



وأضافت المجموعة أن نحو 65% من أصل 6412 مشروعا تجري بالفعل أو مستمرة "لكن بطاقة وعمالة أقل".

وكشف المسح الذي يركز على الجاذبية الاستثمارية لأوروبا إلى أن 25% تأجل، بينما ألغيت 10% من تلك المشاريع.



كما أظهر المسح أن فرنسا تفوقت للمرة الأولى على بريطانيا باعتبارها الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار في أوروبا، إذ اجتذبت 1197 مشروعا في 2019 بزيادة 17 بالمئة عن العام السابق.

موضوع يهمك أظهر مسح، اليوم الخميس، أن فرنسا تفوقت على بريطانيا وألمانيا كأبرز وجهة للاستثمارات الدولية في أوروبا للمرة الأولى، على... فرنسا تتصدر الوجهات الأوروبية للاستثمار الأجنبي اقتصاد

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا بنسبة 5% في ذات الفترة.



ومن المتوقع أن يقوم ثلثا قادة الشركات الذين شملهم مسح إرنست آند يونغ في نهاية أبريل نيسان بتعديل خططهم للاستثمار في فرنسا هذا العام، ومن المتوقع أن يؤجل 15% منهم الخطط إلى 2021. ولا يتوقع أي منهم إلغاء مشاريع أو زيادتها.



ومنذ تفشي فيروس كورونا، أعادت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التركيز على احتواء التداعيات الاقتصادية، وتهدف إلى تعزيز التعافي عبر دفع الشركات الفرنسية لإعادة نقل أنشطة الإنتاج إلى فرنسا.