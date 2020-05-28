ليبيا تخسر 5 مليارات دولار في 4 أشهر لهذا السبب

قالت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا يوم الخميس إن الخسائر التراكمية نتيجة حصار موانئ وحقول النفط منذ 19 يناير كانون الثاني، لمدة تزيد عن 4 أشهر، اقتربت من 5 مليارات دولار.

وأضافت المؤسسة في بيانها "تم في 19 يناير الماضي إقفال الموانئ النفطية وخطوط نقل الخام ومنعت المؤسسة الوطنية للنفط من ممارسة عملها وأجبرنا على إعلان حالة القوة القاهرة.

"وتدنت على إثر ذلك الصادرات النفطية لمستويات غير مسبوقة وبلغت الإيرادات السيادية للبلد مبلغا لا يكفي لسد 10% من قيمة مرتبات الدولة".

وتتقاتل قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر مع القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني منذ أبريل نيسان من العام الماضي للسيطرة على العاصمة.