40 مليون أميركي عاطل عن العمل خلال 10 أسابيع بسبب كورونا

أظهر التقرير الأسبوعي لوزارة العمل الأمريكية بشأن طلبات إعانة البطالة، الذي صدر صباح الخميس، تسجيل أكثر من مليوني طلب الأسبوع الماضي مع استمرار زيادة عمليات التسريح من العمل وذلك للأسبوع العاشر على التوالي.

وقد ارتفعت أعداد طلبات الإعانة لأكثر من 40 مليون مطالبة منذ تفشي وباء فيروس كورونا.

يأتي ذلك في ظل خفض ولايات وحكومات محلية في الولايات المتحدة للوظائف مع اقتطاع جزء كبير من ميزانياتها لمكافحة جائحة كوفيد-19 وموجة ثانية أخرى من التسريح في القطاع الخاص.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 2.123 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 مايو أيار، من مستوى معدل قدره 2.446 مليون في الأسبوع السابق.

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وبحسب البيانات فإن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت إلى أكثر من 40 مليونا خلال 10 أسابيع.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات الجديدة إلى 2.1 مليون في أحدث أسبوع من الرقم السابق المعلن البالغ 2.438 مليون.

وعلى الرغم من أن الطلبات تنخفض بوتيرة منتظمة منذ أن بلغت مستوى قياسياً عند 6.867 مليون في أواخر مارس آذار، فإنها لم تنخفض دون مستوى المليونين منذ منتصف مارس.



وفي تقرير منفصل اليوم، قالت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بوتيرة سنوية قدرها خمسة بالمئة في الربع الأول، وهو أكبر تراجع منذ الركود الكبير في 2007-2009، بدلاً من وتيرة نسبتها 4.8%، وفقا للتقديرات في الشهر الماضي.



وقد تنمو الموجة الثانية من عمليات التسريح بشكل أكبر، إذ أعلنت بوينغ أمس الأربعاء أنها ستخفض ما يزيد عن 12 ألف وظيفة في الولايات المتحدة وأفصحت أيضا أنها تخطط "لعمليات تسريح باقية بعدة آلاف" في الأشهر القليلة القادمة.