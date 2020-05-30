عودة رحلات الطيران السعودية.. ووزير النقل للعربية: مشاريعنا لم تتعثر

أكد وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، أن الرحلات الداخلية من وإلى جدة ستكون من الصالة الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز، ابتداء من الأحد 31 مايو أيار 2020 (8 شوال 1441) لجميع شركات الطيران: الخطوط الجوية السعودية، وناس وأديل.

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وقال الجاسر لقناة "العربية" السبت إن مشاريع النقل الكبرى في المملكة لم تتعثر أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشف أن التشغيل لحركة النقل سيبدأ صباح الأحد، وسيشمل رحلات الطيران الداخلية والقطارات والنقل البري.

وأوضح أن إجراءات الوقاية ستكون مسؤولية مشتركة بين الجهات المشغلة ومستخدمي وسائل النقل، وفق إرشادات وضعت بالتعاون مع القطاع الصحي، وإشراف منه.

وتحدث عن تكثيف عمليات صيانة الطرق في مختلف مناطق المملكة، خلال فترة جائحة كورونا.

ولفت الجاسر إلى استغلال الوزارة لفترة حظر كورونا بالقيام بأعمال صيانة وتعبيد الطرق، مؤكدا على عدم تأثير الجائحة على مشاريع النقل.



كان الجاسر أكد في لقاء سابق مع "العربية" الشهر الحالي، أن أداء الموانئ السعودية في الربع الأول أتى مماثلا لأهداف العام الماضي، "إذ رغم التحديات، كانت هناك حركة بمليوني حاوية بالربع الأول، وأكثر من 65 مليون طن".

وبينما تأثرت حركة الركاب في الموانئ السعودية، أكد الجاسر أن حركة البضائع وسلاسل الإمداد لم ينطبق عليها الأمر عينه وتعمل بانتظام في المملكة.

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وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أعلنت صدور الموافقة على استئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، وذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتوضح الهيئة العامة للطيران المدني أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

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وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مراحل، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين، حيث تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران).

يذكر أن المملكة قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.