الجدعان: تحويل 40 مليارا لـ "PIF" تمكنه من اقتناص الفرص عالميا

قال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، إن تحويل 150 مليار ريال، أو نحو 40 مليار دولار، من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة سيوفر السيولة بالدولار للصندوق البالغة قيمة أصوله 325 مليار دولار.

وأضاف أن ذلك سيسمح له بمواصلة الاستثمار في الأسواق العالمية، سواء من الناحية التكتيكية أو على المدى الطويل وللاستفادة من الفرص التي باتت متاحة.

وأعلن الجدعان، أمس السبت، عن إجراء تم تنسيقه لتعزيز القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث جرى تحويل 150 مليار ريال، أو نحو 40 مليار دولار، من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة نحو 8 مليارات دولار في الشركات الأميركية والأوروبية في الربع الأول من هذا العام، مستفيدا من تراجع الأسعار وسط جائحة كورونا. ومن بين هذه الاستثمارات حصص في شركة بي بي، ورويال دتش شيل، وتوتال، وبوينغ، وديزني.