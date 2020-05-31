دول عربية ستخسر 7 ملايين وظيفة في الربع الثاني!

قال مصطفى سعيد مستشار الأنشطة العمالية للبلدان العربية في منظمة العمل الدولية إن وباء كورونا ومنذ بدء انتشاره أثر بشكل تصاعدي على عدد ساعات العمل التي فقدها العالم.

وأشار إلى أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن العالم سيخسر خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 10.7% من ساعات العمل، أي ما يوازي 305 ملايين فرصة عمل بمعدل 48 ساعة أسبوعيا.

أما في المنطقة، بما في ذلك غالبية الدول العربية، قال سعيد إن الخسائر تقدر بنحو 7 ملايين فرصة عمل في الربع الثاني، بما يعادل 10.3% من ساعات العمل.

وقال إن إعادة التعافي للاقتصاد والسياسات المتبعة والآليات والإجراءات ستساعد في تعويض تلك الخسائر وفقا للقرارات التي تقوم بها البلدان.

وقال إن فئة الشباب هم الأكثر تأثرا، وأشار إلى أن أزمة العاطلين من الشباب عن العمل تعود إلى ما قبل انتشار فيروس كورونا، إذ أن عدد العاطلين بهذه الفئة وصل إلى 267 مليون شاب من عمر 18 إلى 28 عاما، مع نسبة عالية للعاملين منهم في الاقتصاد غير الرسمي لذلك كانوا هم الأكثر تأثرا بالأزمة.

وأوضح أن تقرير المنظمة الأخير يشير إلى أن عدد الشباب في المنطقة العربية الذين يعملون بالقطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة يقارب 4 ملايين، وهم المعرضون لفقدان وظائفهم.

وأكد على ضرورة أن تسارع الحكومات لتبني برامج لمساعدة الشباب للعودة إلى سوق العمل.