اليوم.. دول الخليج تستأنف الحركة الاقتصادية تدريجيا

بدأت اليوم الأحد أغلب دول الخليج في استئناف الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي تدريجيا وسط ضوابط للحيلولة دون عودة انتشار فيروس كورونا المستجد مجددا.

السعودية

ففي السعودية يبدأ اليوم الأحد تسيير رحلات الطيران الداخلي ويعود الموظفون تدريجيا للحضور لمقرات العمل سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.

ووافقت الحكومة السعودية على تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات رفع تعليق الحضور للعمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وبداية من اليوم، عاد العمل بالمقرات بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

الإمارات

وبدأت جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية في الإمارات، اليوم الأحد، في حكومة الإمارات العمل بنسبة 30%.

يأتي القرار في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين، الذين تم استثناؤهم من القرار.

واستثنى القرار عدداً من الفئات من العودة إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، وتضم حالات الاستثناء الحوامل، أصحاب الهمم، المصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، والموظفين من فئة كبار السن.

وتبدأ نسبة الحضور 30% كحد أدنى وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع، ويتم التقييم والمراجعة للقرار كل أسبوع.

موضوع يهمك أكد وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، أن الرحلات الداخلية من وإلى جدة ستكون من الصالة الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز،... عودة رحلات الطيران السعودية.. ووزير النقل للعربية: مشاريعنا لم تتعثر اقتصاد

الكويت

وفي الكويت، انتهت فترة الحظر الشامل يوم أمس السبت، أصدر ديوان الخدمة المدنية، الأربعاء، دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وصولا إلى العودة الكاملة، كشفت مصادر حكومية عن خطة الحكومة لإعادة فتح دور العبادة ومن الاشتراطات الصحية والوقائية لإعادة فتح المساجد، الاقتصار على أداء الفروض الخمس وتجنب المصافحة وإغلاق أماكن الوضوء واستخدام السجادة الخاصة لكل مصل وتوفير 10 أمتار لكل شخص وعدم التجمع قبل وبعد الصلاة وتجنب حضور الحالات عالية الخطورة مثل كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة.

وأوضحت المصادر أن البنك المركزي عقد اجتماعات تحضيرية مع البنوك المحلية للاستعداد لعودة الأعمال في القطاع المصرفي، بشكل تدريجي وصولاً للتشغيل الكامل، موضحة أنه تم الاتفاق مبدئياً على أن يكون دوام البنوك 5 ساعات في المباني الرئيسية، على أن يتم تقسيم الموظفين إلى فريقين، وفقا لجريدة الخليج.

سلطنة عمان

وأنهت سلطنة عمان إجراءات العزل في العاصمة مسقط بدءا يوم أول أمس الجمعة في إطار إجراءات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19).

وتضمنت قرارات اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) الصادرة اليوم الأربعاء عودة 50% من العاملين بالقطاع العام إلى مقرات عملهم اعتباراً من اليوم الأحد.

وشملت القرارات تمتع بعض الموظفين في القطاع العام بإجازاتهم السنوية، أو اتخاذ إجراءات تخص كل جهة لتسهيل عملها.

كانت السلطنة قررت توطين وظائف القطاع العام في ظل ظروف جائحة كورونا.