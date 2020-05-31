روسيا تقر لقاحاً لكورونا.. وتقول: ربما يكون الأفضل بالعالم 

منحت وزارة الصحة الروسية، شهادة استخدام مؤقتة، لأول لقاح في البلاد، وهو نسخة مكافئة للقاح إفيجان الياباني، وفقا لما ذكرته اليوم الأحد.

وجرى تطوير اللقاح الذي يحمل اسم أفيفافير، من خلال مشروع مشترك بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي (الصندوق السيادي) ومجموعة شيمرار "ChemRar Group"، وهو مصمم لوقف تكاثر الفيروس، وأثبت بالفعل كفاءة في التجارب السريرية.

وقال رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمتري في بيان إن "أفيفافير ليس فقط أول لقاح مضاد لكورونا يتم تسجيله في روسيا، ولكنه من الممكن أن يكون أكثر لقاح واعد ضد الفيروس في العالم".

وقدم صندوق الاستثمار 150 مليون روبل (نحو مليوني دولار) في تمويل المشروع.

وبلغت نسبة فعالية هذا العقار أكثر من 80%، مظهرا بالتالي نتائج أفضل مقارنة مع الأدوية الأخرى التي جرى اختبارها في روسيا والخارج.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، الأحد، تسجيل 9268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 405.842 ألف إصابة.