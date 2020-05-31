"ترمب" يؤجل قمة مجموعة السبع حتى الخريف ويوسع قائمة المدعوين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيرجئ قمة مجموعة السبع حتى موسم الخريف، مضيفا أنه سيوسع قائمة الدول المدعوة لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس يرغب في دعوة الدول الأكثر تأثرا بفيروس كورونا ومناقشة مستقبل العلاقات الدولية مع الصين.

يأتي ذلك وسط مواصلة "ترمب" لمهاجمة بكين بشأن تعاملها مع فيروس كورونا، وفرض قانون جديد للأمن في هونغ كونغ.

وكان "ترمب" يسعى لاستضافة قمة المجموعة في واشنطن في يونيو، إلا أن بعض المدعوين رفضوا الحضور بسبب مستجدات فيروس كورونا.