أول ترتيب لصندوق مصر السيادي عالميا.. تعرف عليه

وضع معهد صناديق الثروة السيادية العالمية، صندوق مصر السيادي ضمن قائمته التي تصنف صناديق الثروة السيادية العالمية.

وحل الصندوق السيادي المصري في المرتبة الـ 43، بين صناديق الثروة العالمية التي تصنفهم المؤسسة والبالغ عددهم 93 صندوقا، بإجمالي أصول 8.229 تريليون دولار.

ووفقا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية، اطلعت "العربية نت" عليها، تقدر أصول الصندوق بـ 11.959 مليار دولار، مستحوذا بذلك على 0.14% من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.

وتعد هذه المرة الأولى الذي تصنف فيه المؤسسة العالمية المتخصصة في بيانات الصناديق السيادية، الصندوق السيادي المصري الذي تأسس في 2018، والمملوك بالكامل للدولة المصرية لكنه يتمتع باستقلال مالي وإداري.

وتتوقع مصر أن يصل رأسمال الصندوق إلى تريليون جنيه (63 مليار دولار)، من 200 مليار جنيه حاليا.

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ووفقا لأحدث البيانات، ظل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي في المرتبة الأولى بأصول تقدر بـ 1.186 تريليون دولار، تلاه صندوق مؤسسة الاستثمارات الصينية بأصول 940.6 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة جاء صندوق أبوظبي للاستثمار بأصول قيمتها 579.6 مليار دولار.

وحل صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بالمركز الرابع بقيمة أصول 533.6 مليار دولار، وفي المركز الخامس جاء صندوق هونغ كونغ "المحفظة الاستثمارية لهيئة النقد بهونغ كونغ" بأصول قيمتها 528 مليار دولار، وفي المركز السادس جاء صندوق "GIG" السنغافوري بأصول قيمتها 440 مليار دولار.

وحل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة التاسعة بأصول قيمتها 360 مليار دولار.