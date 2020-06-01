ارتفاع بتحويلات الأجانب في السعودية 2.3% إلى 43.6 مليار ريال

ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 2.3%، بما يعادل 991 مليون ريال، لتبلغ نحو 43.65 مليار ريال، مقابل 42.66 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد تراجعت تحويلات الأجانب خلال نيسان (أبريل) من العام الجاري على أساس سنوي 8.7%، بما يعادل 931 مليون ريال، لتبلغ نحو 9.79 مليار ريال، مقابل 10.72 مليار ريال في الشهر نفسه من 2019.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب في السعودية 20 في المئة، بما يعادل 2.4 مليار ريال، حيث كانت 12.22 مليار ريال في آذار (مارس) من العام الجاري، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وكانت تحويلات الأجانب للخارج خلال العام الماضي 2019 قد انخفضت 8% إلى نحو 125.5 مليار ريال، مقارنة بـ2018 البالغة 136.4 مليار ريال.

وسجلت التحويلات انخفاضا للعام الرابع على التوالي لأول مرة منذ 15 عاما، إذ تراجعت في الفترة الممتدة من "2001 - 2004"، لكن بنسب أقل من الفترة الحالية.

وتراجعت التحويلات العام الماضي بأعلى وتيرة، مقارنة بالأعوام السابقة، إذ انخفضت خلال 2018 بنحو 3.7 و6.7% في 2017 وكذلك 3.2% في 2016.

وسجلت تحويلات الأجانب في 2019 أدنى مستوياتها منذ 2012، أي في نحو سبعة أعوام، كما لم تشهد التحويلات تراجعا سنويا بنسبة 8% منذ فترة طويلة، إذ تراجعت فقط بالنسبة نفسها في 1996.

وكانت تحويلات الأجانب في 2015 هي الأكبر بنحو 156.86 مليار ريال، أي أن تحويلات العام الماضي تقل بنحو 20% عن أعلى مستوياتها.

من جهة أخرى، هبطت تحويلات السعوديين للخارج خلال نيسان من العام الجاري على أساس سنوي 42%، بما يعادل 2.1 مليار ريال، لتبلغ نحو 2.95 مليار ريال، مقابل 5.06 مليار ريال في الشهر نفسه من 2019.