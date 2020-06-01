الجدعان: لا نشهد نزوحاً غير عادي للاحتياطيات الأجنبية

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة لا تشهد نزوحاً غير عادي للاحتياطيات الأجنبية، وذلك ردا على هبوط الاحتياطيات الأجنبية السعودية في أبريل.

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز، أنه حيث جرى تحويل جزء من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة لاستغلال فرص الاستثمار بالأسواق الخارحية في ظل الظروف الحالية.

حولت المملكة 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد إلى صندوق الاستثمارات العامة في مارس آذار وأبريل نيسان لدعم الاستثمار في الخارج من أجل تعظيم العائدات.

وتراجع الاحتياطي الإجمالي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي يشمل النقد الأجنبي والودائع الخارجية وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية، بواقع 25 مليار دولار تقريبا في أبريل مقارنة مع الشهر السابق.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد نحو 27 مليار دولار في مارس آذار عن الشهر السابق.

وفي الشهر الماضي، كشف صندوق الاستثمارات العامة عن استحواذه على حصص بمليارات الدولارات في شركات أجنبية مثل بوينغ وفيسبوك وسيتي غروب.

وقال متحدث باسم الصندوق في بيان أُرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني إنه يبحث دائما عن فرص للاستثمار طويل الأمد بأسعار مغرية.

وتابع أن البيئة الحالية في السوق تنطوي على عدد من الفرص تشمل قطاعات وشركات يمكنها دفع النمو الاقتصادي وتحقيق القيمة مستقبلا بعد انقضاء الأزمة الحالية.

وقال الصندوق، الذي تقدر أصوله بأكثر من 300 مليار دولار، إن أحد مصادر التمويل هو السيولة التي تضخها الحكومة.