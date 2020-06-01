السعودية.. 1.68 تريليون ريال حجم الأصول الاحتياطية بالخارج

بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شهر (أبريل) الماضي نحو 1.682 تريليون ريال مقابل 1.775 تريليون ريال بنهاية (مارس) السابق له، متراجعة 5.2% بما يعادل 92.8 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، جاء تراجع الأصول الاحتياطية بشكل رئيس من الانخفاض في الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

من ناحية أخرى، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية (أبريل) على أساس سنوي 11.2% بما يعادل 211.7 مليار ريال، بعد أن كانت 1.894 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.

وفي تفاصيل البنود، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 8.8% "98.4 مليار ريال"، لتبلغ 1.023 تريليون ريال بنهاية (أبريل)، مقابل 1.122 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 63.2% من الأصول الاحتياطية الأجنبية.

بينما ارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 615.5 مليار ريال بنهاية (أبريل)، مقابل 611.6 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 0.6% بما يعادل نحو 3.9 مليار ريال.

كما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 11.87 مليار ريال بنهاية (أبريل)، مقابل 9.25 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 28.4% بما يعادل 2.63 مليار ريال.

بينما انخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.06 مليار ريال بنهاية (أبريل)، مقابل نحو 30.91 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة تراجع 2.8% بما يعادل 851 مليون ريال.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ (فبراير) 2008.

وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 قد ارتفعت 0.6% "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.

وارتفعت خلال العام بأعلى وتيرة خلال خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.